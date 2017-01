RTL TVI 20:20 bis 22:20 Filme Le grimoire d'Arkandias F, B 2014 D'après le roman de: Eric Boisset Stereo 20 40 60 80 100 Merken Dans le village de Ronenval, le jeune Théo rêve secrètement d'aventures et d'échapper à son destin. En fouinant dans les rayons d'une bibliothèque, il tombe sur un livre de magie. En le parcourant, il découvre les secrets de fabrication d'une bague d'invisibilité... Dès lors, Théo envisage de la fabriquer, et pour ce faire, il s'adjoint l'aide de Bonnav et Laura. En unissant leurs efforts, ils parviennent à trouver les ingrédients secrets et à fabriquer la fameuse bague. Théo s'amuse avec ce nouveau bijou, jusqu'à ce qu'un incident survienne et qu'il se retrouve invisible pour de bon. Bloqué dans cet univers immatériel, Théo se lance alors dans une course contre la montre pour retrouver son apparence normale. Arkandias, l'auteur de l'article de la bague d'invisibilité, pourrait peut-être lui venir en aide. Avec l'aide de ses amis, Théo décide de le rechercher... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Brodie (Théo) Timothée Coetsier (Bonav) Pauline Brisy (Laura) Christian Clavier (Agénor Arkandias) Isabelle Nanty (Bertha Boucher) Anémone (Marion Boucher) Armelle (Julie Boucher) Originaltitel: Le grimoire d'Arkandias Regie: Alexandre Castagnetti, Julien Simonet Drehbuch: Eric Boisset, Alexandre Castagnetti, Julien Simonet Altersempfehlung: ab 6