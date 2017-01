RTL TVI 13:40 bis 15:15 Sonstiges Cookie connexion USA 2014 Stereo Merken Une petite frappe reconvertie dans la fabrication et vente de cookies... Joey d'Amico, une petite frappe, passe un marché avec le FBI et tourne le dos à ses anciens amis pour revenir sur le droit chemin. Le FBI le place dans un programme de protection de témoins sous le nom d'emprunt de Joey Tannenbaum. C'est ainsi qu'il se retrouve à Sunnydale, une petite ville de Californie, où il mène une vie bien différente de celle qu'il avait jadis... L'influence de cette petite communauté va déteindre sur lui, surtout après avoir fait la connaissance d'Amanda et de sa fille Sally... Amanda mène la troupe des " Sunny Girls ", qui se mesurent à un autre groupe de filles scoutes. Cette année leur objectif est de dépasser leurs rivales dans la vente de cookies faits maison. Le seul problème c'est que les jeunes filles n'ont pas de recette sous le coude. Joey vole à leur secours et les dépanne grâce au livre de recettes de sa grand-mère... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rick Malambri (Joey D'Amico) Pippa Black (Amanda) Mackenzie Foy (Sally) Michael Grant Terry (Agent Wilcott) Cheyenne Nguyen (Lucy) Danielle Parker (Ping) Jenna Ortega (Nita) Originaltitel: The Cookie Mobster Regie: Kevin Connor Drehbuch: Michael K. Eitelman, Alex Greenfield Musik: P.J. Hanke