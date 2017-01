RTL TVI 21:10 bis 22:00 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Wahnsinn für fünf Dollar USA 2015 Stereo Merken Pride enquête sur le décès d'une jeune Marine, tombée d'un toit à la suite d'une course poursuite, apparemment terrorisée par un assassin à ses trousses. Or, après avoir attentivement regardé les vidéos des caméras de surveillance, aucun assaillant n'est visible. Après analyses, il s'avère que le corps de la jeune femme révèle les traces d'une drogue hallucinogène, nouvellement répandue sur le marché, et qui ne tarde pas à faire de nombreux ravages... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Daryl Mitchell (Patton Plame) Shalita Grant (Sonja Percy) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Leslie Libman Drehbuch: David Appelbaum Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16