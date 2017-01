RTL TVI 19:45 bis 20:15 Sonstiges Coûte que coûte Le plus grand paquebot du monde Stereo Merken Patinoire, casino, piscines, tyrolienne... Avec ses 360 mètres de long, le paquebot " Harmony of the Seas " offre à ses passagers des services incroyables. Une véritable ville flottante qui peut accueillir plus de 6000 passagers dans près de 2700 cabines ! Mais avec tout ce monde embarqué, ce sont les membres de l'équipage qui doivent assurer le bon déroulement des voyages. Coûte Que Coûte s'est promené dans les coulisses de cette immense infrastructure en suivant quelques passagers. Leur devise : boire, manger et profiter ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philippe Malherbe Originaltitel: Coûte que coûte