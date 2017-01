RTL TVI 13:40 bis 15:15 Sonstiges La digne héritière CDN 2010 Stereo Merken Animatrice de radio à Seattle, Emma Silver est une jeune citadine qui aime sortir et profiter des attraits de la ville. A la mort de son grand-père, elle hérite de la ferme familiale à trois heures de Seattle. Elle n'a pas du tout l'intention de respecter sa dernière volonté qui était de lui faire gérer la ferme. Mais lorsqu'elle perd son emploi, elle est forcée de se mettre au 'vert'. Sur place, elle apprend qu'il avait des dettes et qu'il avait emprunté de l'argent en hypothéquant sa maison. Pour éviter que le bien ne soit vendu, la jeune femme doit rapidement trouver de l'argent. Elle décide de s'inscrire au concours annuel de citrouille géante qui offre au gagnant 50.000 dollars. Elle espère remporter le premier prix grâce à des graines conservées par son grand-père, et grâce à des livres traitant du sujet. Son voisin, Seth Cullen, bricoleur du dimanche (mais surtout ingénieur diplômé de Stanford), a du mal à la convaincre qu'ils auraient tout intérêt à faire équipe ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shannen Doherty (Emma Silver) Kavan Smith (Seth Cullen) Aaron Pearl (Bobby Ellis) April Telek (Marie Burns) Stephanie Belding (Betty Winslow) Keith MacKechnie (Russell Winslow) Ralph Alderman (Hank Moffat) Originaltitel: Growing the Big One Regie: Mark Griffiths Drehbuch: Diane A. Mettler, Anna Sandor Musik: Terry Frewer