RTL TVI 12:10 bis 12:35 Sonstiges Top Models USA 2015 Stereo Merken Bill a appris que Liam courtisait Steffy et s'en réjouit. Il sait pertinemment que son fils a toujours été attiré par elle. Harcelé de questions, Liam refuse d'en dire plus à son père. Bill veut s'assurer qu'il laisse bien tomber sa relation avec Ivy, qui ne mène nulle part à son avis, et qu'il tente à nouveau sa chance auprès de Steffy. Mais un autre homme est déjà sur les rangs... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) Sean Kanan (Deacon Sharpe) John McCook (Eric Forrester) Heather Tom (Katie Logan Spencer) Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester) Scott Clifton (Liam Spencer) Don Diamont (Bill Spencer Jr.) Originaltitel: The Bold and the Beautiful