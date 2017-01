RTL TVI 21:10 bis 22:05 Krimiserie Criminal Minds: Beyond Borders Gottgleich USA 2016 Stereo Merken Lorsqu'un couple d'Américains qui passait sa lune de miel à Belize disparaît, l'unité enquête et apprend qu'il a pu être enlevé. Le corps mutilé du mari est retrouvé plus tard, ainsi que deux autres corps d'hommes occidentaux qui se trouvaient là en compagnie de leurs épouses pour leur lune de miel. Au vu des faits, les policiers pensent qu'ils ont à faire à un kidnappeur de couples, tuant les maris et séquestrant les épouses... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Jack Garrett) Alana De La Garza (Clara Seger) Daniel Henney (Matt Simmons) Tyler James Williams (Russ Montgomery) Annie Funke (Mae Jarvis) Autumn Reeser (Sue Davis) Gil McKinney (John Davis) Originaltitel: Criminal Minds: Beyond Borders Regie: Paul A. Kaufman Drehbuch: Adam Glass Kamera: Yasu Tanida Musik: Steffan Fantini, Marc Fantini Altersempfehlung: ab 16