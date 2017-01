RTL TVI 19:45 bis 20:15 Sonstiges Enquêtes Stereo Merken " Contrôles alcool " Mieux vaut être prudent, c'est la saison des contrôles sur les routes. Direction le namurois tout d'abord pour une opération Bob. Désormais, pour déjouer les signalements sur les réseaux sociaux les policiers doivent s'adapter et se montrer plus réactifs. Le dispositif se veut donc très mobil. Si bon nombre de conducteurs ont compris le message d'autres, par contre, seront ce soir interpellés en état d'ivresse parfois avancé : ce qui souligne l'utilité de tels contrôles pour une meilleure sécurité sur nos routes. " Interventions à Châtelet " Direction ensuite la région de Charleroi pour des patrouilles de police. Les inspecteurs sécurisent la zone de Chatelet, Farciennes Aiseau Presles. Ils vont mettre ce soir la main sur de petites quantités de stupéfiants avant de venir en aide à une personne trouvée inconsciente en pleine rue. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Enquêtes