RTL TVI 13:40 bis 15:15 Sonstiges L'auberge des amoureux USA 2014 Stereo Merken Après sa rupture avec Chelsea, Tom Campbell est entré dans l'armée, tandis que la jeune femme s'est lancée en politique. Quinze ans plus tard, Tom revient dans la petite ville du Midwest, dont Chelsea est devenue maire, pour s'occuper de l'hôtel de sa grand-mère hospitalisée. Après cette parenthèse, Tom espère bien se reconvertir en garde du corps avec son pote Steve. Mais tous ses projets tombent à l'eau, lorsque la vieille dame décède. Héritier de l'auberge, Tom découvre que l'établissement vétuste nécessite des réparations urgentes et qu'il va en outre devoir rembourser de lourds arriérés d'impôts. Jerry, le fils du magnat local, fiancé de Chelsea, profite de la situation pour faire une offre d'achat à Tom, d'autant qu'il sait qu'une voie routière est prévue non loin de là, et qu'une grande surface remplacerait avantageusement la modeste auberge... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Mayfield (Tom Campbell) Arielle Kebbel (Nancy) Haylie Duff (Chelsea) Paul Ganus (Chief Kip Caldwell) Timothy Bottoms (Jerry's Dad) Jonathan Bennett (Jerry) Sean O'Bryan (Steve) Originaltitel: Sweet Surrender Regie: Kevin Connor Drehbuch: Dan Curry, Margot Leitman, Bob Sáenz Musik: P.J. Hanke