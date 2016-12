Schweiz 2 23:05 bis 00:45 Actionfilm Next - Tödliche Aussichten USA 2007 Nach der Science-Fiction-Kurzgeschichte "Der goldene Mann" von Philip K. Dick 2016-12-30 02:05 Stereo Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Cris Johnson (Nicolas Cage) schiebt gerne eine ruhige Kugel. Als Zauberkünstler Frank Cadillac verdient er in Las Vegas sein Geld, indem er dem Publikum prophezeit, was gleich passieren wird. Sein Zubrot holt er sich im Kasino, wo er stets zwei Minuten im voraus weiss, wie er gewinnt. Trotz kleiner Einsätze fällt Cris eines Tages dem Kasino-Sicherheitschef Roybal auf, weil er einen Überfall voraussieht und vereitelt. Cris gerät selbst unter Verdacht und muss fliehen. Auch das FBI ist hinter ihm her, wenn auch aus anderen Gründen. Die Antiterror-Agentin Callie Ferris (Julianne Moore) hat Cris' hellseherische Gabe durchschaut und will sie sich zunutze machen. Verbrecher haben eine Atombombe russischer Herkunft ergattert und drohen diese zu sprengen. Man gibt Callie fünf Tage Zeit, um Cris zu fassen und in ihre Dienste zu stellen. Aber Cris sieht ab, dass Callie ihn schnappen will, und entkommt. Wie er seinem väterlichen Freund Irv (Peter Falk) erklärt hat, interessiert ihn eine blonde Schönheit, die ihm in einer längerfristigen Vision erschienen ist. An einem Diner lernt er diese Liz Cooper (Jessica Biel) endlich kennen. Während Cris mit der jungen Lehrerin anzubandeln versucht, spüren ihm bereits finstere Gesellen nach: Mister Smith (Thomas Kretschmann) und seine Bande wissen, dass das FBI nicht nur ihnen nachspürt, sondern auch Cris. Und damit wird er auch für die Terroristen zur Zielscheibe. Die Verbrecher bringen Liz in ihre Gewalt und verwenden sie als Köder. Cris sieht sie sterben - aber wann geschieht dies? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas Cage (Cris Johnson) Julianne Moore (Callie Ferris) Jessica Biel (Liz Cooper) Thomas Kretschmann (Mr. Smith) Tory Kittles (Cavanaugh) José Zúñiga (Sicherheitschef Roybal) Jason Butler Harner (Jeff Baines) Originaltitel: Next Regie: Lee Tamahori Drehbuch: Gary Goldman, Jonathan Hensleigh, Paul Bernbaum Kamera: David Tattersall Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 16