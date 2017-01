RTL TVI 16:20 bis 17:15 Sonstiges Un dîner presque parfait Stereo Merken Ils sont cinq et habitent la même région. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils vont s'inviter à dîner à tour de rôle pendant toute une semaine pour tenter de remporter le titre de meilleur hôte. Chaque soir, un candidat différent recevra ses concurrents. Au terme de ces 5 jours de compétition, seul l'un d'entre eux sera sacré champion et remportera un chèque de 1.000 euros. Pour prétendre au titre de meilleur hôte d'«Un dîner presque parfait», il faut organiser le meilleur dîner de la semaine. En un mot, faire en sorte que les invités soient conquis et qu'à la fin du dîner, ils vous accordent les meilleures notes possibles. Les candidats noteront l'hôte du jour sur 3 critères: la qualité de sa cuisine, l'ambiance générale du dîner et le soin que leur hôte aura apporté à la décoration de la table. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie