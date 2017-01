RTL TVI 13:40 bis 15:15 Sonstiges Amour versus glamour USA 2015 Stereo Merken Avant de convoler en justes noces avec Catherine, une actrice de cinéma, Bradley, célèbre chanteur de country, rend visite à Sarah, son amie d'enfance. L'écart est immense entre sa vie de star et celle plus paisible de Sarah, dans cette petite ville du Texas. Pourtant, Bradley se sent bien dans le ranch de la jeune femme. Pendant qu'il savoure cette tranquillité et la simplicité de l'existence, Catherine lui prépare le mariage le plus glamour de l'année, ignorant que son futur époux souhaite une cérémonie intime... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse Metcalfe (Bradley) Autumn Reeser (Sarah) Laura Mennell (Catherine) Aaron Craven (Adam) Hrothgar Mathews (James) Lauren Holly (Margaret) Peter Bryant (Stan) Originaltitel: A Country Wedding Regie: Anne Wheeler Drehbuch: Nancey Silvers Musik: Terry Frewer