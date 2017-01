ORF 3 11:15 bis 12:00 Reportage Donauklöster: Der Chorherren-Konzern: Stift Klosterneuburg Der Chorherren-Konzern - Stift Klosterneuburg 2002 Stereo 16:9 Merken "Tradition ist die Fortführung des Feuers und nicht die Anbetung der Asche." Ein Satz, der nicht zufällig auf der Hochglanzbroschüre "Das Stift Klosterneuburg im neuen Jahrtausend" steht. Und an Tradition kommt dem Stift so leicht kein anderes gleich. Das Kloster beherbergt kulturelle Schätze wie den Verduner Altar und den österreichischen Erzherzogshut, die prunkvollen Kaiserzimmer und ein hervorragend bestücktes Museum mit Exponaten aus dem Mittelalter herauf bis zur Moderne. Während andere Klostergemeinschaften über ihren "Weg ins 21.Jahrhundert" meditieren, sind die Augustiner-Chorherren von Klosterneuburg dort schon längst angekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Donauklöster