RTL TVI 22:45 bis 00:00 Sonstiges Les duos impossibles de Ferrari 3 Stereo Merken Concert 2016 " Les Duos Impossibles de Ferrari " c'est une soirée de 2 heures de duos inédits, enregistrée lors du Smile And Song Festival. Pour ce 3ème gala, les artistes suivants ont répondu présents à l'invitation de Jérémy Ferrari : Chantal Ladesou, Pablo Andres, Elie Semoun, Olivier de Benoist, Arnaud Tsamère, Alban Ivanov et beaucoup d'autres humoristes. Ils seront une quinzaine d'humoristes à se succéder pour jouer un sketch écrit à deux autour d'un thème imposé. L'ensemble de la soirée est co-présenté par Jérémy Ferrari, accompagné de Chantal Ladesou. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Smile Music Festival 3