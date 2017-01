RTL TVI 16:45 bis 19:00 Actionfilm Die Mumie kehrt zurück USA 2001 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Revenue à la vie, la momie veut conquérir le monde... Trois mille ans avant Jésus-Christ, le roi Scorpion trahit le dieu Anubis et est condamné à errer dans les limbes pour l'éternité... En 1935, l'archéologue Rick O'Connell et sa femme Evelyn mènent une vie paisible à Londres avec Alex, leur fils âgé de huit ans, ignorant qu'une grande catastrophe se prépare aux confins du désert saharien. Le roi Scorpion est en effet sur le point de sortir des limbes et de lever l'armée d'Anubis pour dévaster la Terre. Parallèlement, les membres d'une secte mystérieuse et avide de pouvoir, menés par le diabolique Lock Nah et la séduisante Meela, ramènent à la vie la seule créature capable de faire face au roi Scorpion : le grand prêtre Imhotep, condamné depuis trois mille ans à errer comme un mort-vivant... Momifié, son corps est entreposé dans une salle secrète du British Museum. Mais pour qu'Imhotep puisse s'approprier les armées du roi, il lui faut entrer en possession du bracelet d'Anubis, celui-là même que le jeune Alex porte à son poignet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brendan Fraser (Rick O'Connell) Rachel Weisz (Evelyn / Nefertiri) John Hannah (Jonathan) Arnold Vosloo (Imhotep) Dwayne Johnson (Der Skorpionkönig) Oded Fehr (Ardeth Bay) Patricia Velasquez (Meela / Anck-Su-Namun) Originaltitel: The Mummy Returns Regie: Stephen Sommers Drehbuch: Stephen Sommers Kamera: Adrian Biddle Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 12