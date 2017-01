RTL TVI 14:40 bis 16:45 Abenteuerfilm Die Mumie USA 1999 Stereo 20 40 60 80 100 Merken 1800 avant Jésus-Christ... Grand prêtre de Thèbes, Imhotep commet le sacrilège d'avoir des rapports charnels avec Ankh Su Namun, la belle compagne du Pharaon ! Surpris en flagrant délit, Ankh Su préfère se donner la mort tandis qu'Imhotep est condamné à être momifié vivant dans une crypte d'Hamunaptra, la Cité des Morts... Près de quatre mille ans plus tard, Evelyn, une jeune égyptologue employée au musée du Caire, et Jonathan, son frère, font la connaissance de Rick O'Connell, un aventurier, et d'une équipe d'Américains, pilleurs de tombes. Les fouilles commencent mais, lorsqu'ils parviennent à la crypte de la momie, Imhotep sort de sa léthargie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brendan Fraser (Richard "Rick" O'Connell) Rachel Weisz (Evelyn "Evy" Carnahan) John Hannah (Jonathan "Jon" Carnahan) Arnold Vosloo (Imhotep) Kevin J. O'Connor (Beni Gabor) Oded Fehr (Ardeth Bay) Jonathan Hyde (Dr. Allen Chamberlain) Originaltitel: The Mummy Regie: Stephen Sommers Drehbuch: Stephen Sommers, Lloyd Fonvielle, Kevin Jarre Kamera: Adrian Biddle Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12