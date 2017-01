RTL TVI 11:15 bis 11:50 Sonstiges Coûte que coûte Cirkacuba Stereo Merken Ils sont 47 artistes, chanteurs, musiciens, acrobates, voltigeurs et porteurs, tous originaires de Cuba. Ils n'ont pour la plupart jamais quitté leur île, et ils travaillent dur pour nous proposer un spectacle haut en couleurs, fidèle à leurs traditions et à leur rythme de vie... : contorsion, jonglerie, porté acrobatique, sangles aériennes dans une ambiance digne des clubs de salsa de la Havane. Nous les avons suivi chez eux, à la Havane, et ils nous ont parlé de leur vie, de leurs espoirs, mais aussi du spectacle, qui sera en Belgique le 19 janvier. Du rythme, des couleurs, de la bonne humeur... un vrai spectacle de cirque cubain, pour renouer avec notre tradition des spectacle des fêtes de Noël ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philippe Malherbe Originaltitel: Coûte que coûte