RTL TVI 00:15 bis 01:35 Sonstiges Bonne année quand même! B 2008 Stereo Max, Tony, Bruno et Marco passent le réveillon de la Saint Sylvestre ensemble. Tous se connaissent depuis un certain temps, car ils jouent ensemble dans une équipe de foot amateur. Hormis cette activité sportive, ils n'ont pas beaucoup de choses en commun... Soudain, arrive le moment fatidique de l'ouverture des cadeaux ! Tony découvre que le sien est pour le moins surprenant puisqu'il s'agit d'un billet de loto pour la super cagnotte de la Saint Sylvestre ! Les amis se retrouvent scotchés devant leur écran de télévision, attendant patiemment les résultats... Et là, le couperet tombe : la série improbable, soigneusement choisie par Max, sort chiffre après chiffre !... Schauspieler: Patrick Spadrille (Bruno) Stéphane Bissot (Mylène) Othmane Moumen (Marco) Marie Den Baës (Héloïse) Hugues Hausman (l'homme en noir) Jean-Luc Couchard (Tony) Georges Siatidis (Max) Originaltitel: Bonne année quand même ! Regie: Hugues Hausman