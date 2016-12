RTL TVI 20:45 bis 22:55 Abenteuerfilm L'Odyssée de Pi USA, TWN, GB 2012 D'après le roman de: Yann Martel Stereo 20 40 60 80 100 Merken Un écrivain rend visite au conteur indien Pi Patel, installé au Canada, pour lui demander de lui raconter l'histoire de sa vie... Pi commence par lui parler de sa jeunesse à Pondichéry, ville au Sud-Ouest de l'Inde. Fils du directeur du parc zoologique, Pi, alias "Piscine Molitor Patel", nom dont l'avaient affublé ses parents, était le souffre-douleur de ses camarades... Un jour, alors que Pi était âgé de dix-sept ans, son père lui expliqua la décision de la municipalité de ne plus subventionner le parc animalier. Pris de court, le paternel décida d'émigrer avec sa famille au Canada, où ses chers animaux pourraient être vendus... Mais durant leur périple marin, l'énorme cargo japonais à bord duquel les Patel et la ménagerie avaient pris place, essuya une furieuse tempête et chavira... A bord d'un canot de sauvetage, Pi survécut miraculeusement au naufrage avec pour seuls compagnons un zèbre, un orang-outan, une hyène et... "Richard Parker", un imposant tigre du Bengale !... A la dérive sur l'Océan Pacifique, coincé sur une embarcation de fortune avec deux prédateurs carnivores de plus en plus affamés, Pi tenta l'impossible pour survivre... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Suraj Sharma (Pi Patel) Irrfan Khan (Adult Pi Patel) Ayush Tandon (Pi Patel) Gautam Belur (Pi Patel) Adil Hussain (Santosh Patel) Tabu (Gita Patel) Ayaan Khan (Ravi Patel) Originaltitel: Life of Pi Regie: Ang Lee Drehbuch: David Magee Musik: Mychael Danna Altersempfehlung: ab 12