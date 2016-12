RTL TVI 20:10 bis 20:45 Sonstiges L'année des stars Stereo Merken Maria Del Rio passera en revue toute l'actualité de vos stars préférées. Leonardo DiCaprio au coeur d'un scandale financier. Shannen Doherty, la star de la série Beverly Hills, touchée par un terrible cancer. La première grossesse de Janet Jackson ou encore la séparation des Fréro Delavega... Comment les stars gèrent-elles leurs réseaux sociaux - Nous avons mené l'enquête. Lors de la venue de Nabilla à Bruxelles, la star de téléréalité est revenue lors d'une interview exclusive sur son incarcération, sa biographie et ses relations tumultueuses avec les people. Enfin, Sophie Pendeville vous emmènera à la soirée 100% Sounds for Research, une soirée caritative pour laquelle les artistes belges comme Virginie Efira, François Damiens ou encore Puggy se sont mobilisés ! In Google-Kalender eintragen Moderation: Maria Del Rio

