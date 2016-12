La famille Baker, composée des parents et de douze enfants, se prépare à quitter leur petite ville natale de l'Illinois pour emménager à Chicago. Tom, le père, a obtenu un poste inespéré. Il va enfin coacher la célèbre équipe de foot dont il a tant rêvé. Parallèlement, sa femme Kate a trouvé un éditeur pour publier son livre. La promotion de celui-ci l'oblige à voyager fréquemment et requiert tout son temps. Difficile pour le père d'assumer seul les enfants et sa vie professionnelle... In Google-Kalender eintragen