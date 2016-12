RTL TVI 13:40 bis 15:55 Komödie A nous quatre USA 1998 D'après le livre de: Erich Kästner Stereo 20 40 60 80 100 Merken Les deux font la paire... Dans un camp de vacances, deux fillettes se rencontrent : l'une, Hallie Parker, vit avec son père Nick, un vigneron californien, tandis qu'Annie vit dans un quartier chic de Londres avec sa mère. Hallie est une gamine délurée alors qu'Annie, dont la mère est créatrice de mode, est plutôt distinguée. Mais leur ressemblance est troublante et les deux jeunes adolescentes, rusées et espiègles, se font des confidences. C'est ainsi qu'elles découvrent qu'elles sont soeurs jumelles. Leurs parents s'étant séparés à leur naissance, l'une a grandi avec son père, l'autre avec sa mère... Un jour, Hallie et Annie ont une idée de génie : intervertir leurs places. Au début, chacune tient son rôle à la perfection mais, lorsque Nick présente Meredith à 'sa fille', la coquine décide de réagir. Le stratagème mis à jour, les deux parents sont obligés de se rencontrer, ignorant qu'Annie et Hallie ont décidé de tout mettre en oeuvre pour les réconcilier... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lindsay Lohan (Hallie Parker/Annie James) Dennis Quaid (Nick Parker) Natasha Richardson (Elizabeth «Liz» James) Elaine Hendrix (Meredith Blake) Lisa Ann Walter (Chessy) Simon Kunz (Martin James) Polly Holliday (Marva Kulp Sr) Originaltitel: The Parent Trap Regie: Nancy Meyers Drehbuch: Erich Kästner, David Swift, Nancy Meyers, Charles Shyer Musik: Dennis Sands