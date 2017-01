Anixe HD 23:15 bis 00:15 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin 42 Kilometer in den Tod D 1998 Merken Am Vorabend des Berlin-Marathons will ein Senator der Stadt den äthiopischen Spitzenläufer Makunde vor der Oper begrüßen, doch plötzlich fällt ein Schuss - Makunde bricht zusammen. Erste Ermittlungen ergeben, dass eine Farbkugel auf Makunde abgefeuert wurde, doch es wird angenommen, dass das Attentat dem Senator galt, da die Stadt von einem Unbekannten erpresst wird. Dieser droht mit einem Anschlag während des Marathons, wenn ihm nicht zehn Millionen Dollar gezahlt werden. Charly und Jenny stellen fest, dass der Erpresser ein alter Bekannter aus Charlys Jugend ist - der Scharfschütze Gentz. Aber niemand will Charly glauben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly von Schumann) Christoph Grunert (Thorwald Fuchs) Doreen Jacobi (Jenny Harland) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Peter Simonischek (Hagen Dahlberg) Dietrich Hollinderbäumer (Polizeichef Dr. Koch) Brigitte Karner (Dr. Claudia Jakostra) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Christoph Schrewe Drehbuch: Kai-Michael Majewski Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Chris Weller Altersempfehlung: ab 12