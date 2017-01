Anixe HD 06:00 bis 06:30 Reportage ANIXE auf Reisen Israel mit Mirko Reeh D Merken Heute nimmt Fernsehkoch Mirko Reeh uns mit in das Land der Religionen - Israel. Zuerst geht es in die Großstadt Tel Aviv, mit Sonne satt, seiner wunderschönen Strandpromenade und der weißen Stadt im Zentrum, die zum UNESCO Welterbe gehört. Er lässt sich von kulinarischen Erlebnissen überraschen und entdeckt das pulsierende Nachtleben. Wir begleiten Mirko Reeh durch die Wüste, über den Leidensweg Christi bis hin zum Grab Jesu. Eines der Highlights und einen krönenden Abschluss bietet der Besuch der Klagemauer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ANIXE auf Reisen