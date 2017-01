Anixe HD 22:15 bis 22:45 Reportage ANIXE auf Reisen Malaysia D Merken Dieses Mal geht es mit Anixe nach Malaysia. Die Reise ist geprägt von Kontrasten: Wir begegnen Oasen der Ruhe, atmen dabei den Duft der Räucherstäbchen ein und entdecken an der nächsten Ecke das bunte Treiben auf den Straßen Kuala Lumpurs. Danach erkunden wir die Insel Pangkor Laut mit ihrer vielseitigen Natur. Schließlich lassen wir uns von den wundervollen Eindrücken Borneos mitreißen: Dazu gehört selbstverständlich die spannende Begegnung mit den Orang Utans - wenn auch nur aus der Ferne. Genau wie das Land Malaysia begegnen auch die einheimischen Volksgruppen dem Wandel von Tradition zur Moderne. So erleben wir mit Anixe eine spannende Reise durch ein atemberaubendes Land. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ANIXE auf Reisen