National Geographic 06:10 bis 06:55 Dokumentation Facing ... Arnold Schwarzenegger CDN 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Nur wenige Personen des öffentlichen Lebens stehen derzeit so prominent für den "American Dream" wie Arnold Schwarzenegger. Der in einem kleinen Ort in der Steiermark geborene Sohn einfacher Leute wanderte 1968 in die USA aus und startete dort eine unvergleichliche Laufbahn. Seine Karriere als erfolgreichster Bodybuilder der Welt ging nahtlos in die des globalen Actionfilmstars über und gipfelte schließlich in der Politik: Im Jahr 2003 wurde er Gouverneur von Kalifornien. "Facing..." dokumentiert Schwarzeneggers Leben und analysiert die Erfolgsstory eines Mannes, der seine Träume verwirklichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Facing... Regie: Michael Hamilton, Derik Murray