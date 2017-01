ORF 2 01:25 bis 02:55 Heimatfilm Schatten der Erinnerung A, D 2010 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein Kampf an allen Fronten steht Geologin Lena bevor, als sie nach Jahren wieder heimatlichen Boden betritt. Alte Vorwürfe, unausgesprochene Geheimnisse, aber auch eine Naturkatastrophe überschatten Lenas Rückkehr. Packendes, wildromantisches Bergdrama mit Publikumsliebling Julia Stemberger, gedreht im steirischen Mürztal. Alarmiert von der Nachricht, dass ihr Vater todkrank ist, kehrt die Geologin Lena zurück in ihr Heimatdorf. Lena will den starrköpfigen Bergbauern Gottfried überreden, sich ärztlich behandeln zu lassen. Doch immer noch steht zwischen ihnen der Unfalltod von Lenas Mutter. Gottfried gibt Lena die Schuld daran. Dem nicht genug, begegnet ihr auch ihre große, unerfüllte Liebe Anton wieder. Kurz vor der Geburt der gemeinsamen Tochter Theres, von der Anton nichts weiß, haben sich die zwei aus den Augen verloren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Stemberger (Dr. Lena Simmerauer) Michael Mendl (Gottfried Simmerauer) Thure Riefenstein (Anton Karcher) Elke Winkens (Magda Karcher) Emily Matschnig (Theres Simmerauer) Alexander Strobele (Dr. Manfred Sturminger) Martina Zinner (Maria) Originaltitel: Schatten der Erinnerung Regie: Hartmut Griesmayr Drehbuch: Brigitte Blobel, Konstanze Breitebner Kamera: Rolf Greim Musik: Joe Mubare