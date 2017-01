ORF 1 10:35 bis 12:15 Fantasyfilm Peter Pan USA, AUS, GB 2003 Nach einer Vorlage von J. M. Barrie Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Wendys Gutenachtgeschichten sprühen nur so vor Phantasie, zur großen Freude ihrer beiden Brüder, die regelmäßig an ihren Lippen hängen. Doch ein weiterer Zaungast lauscht, am Fensterbrett sitzend, aufmerksam Wendys Geschichten: Peter Pan. Als die drei Kinder eines Abends die Bekanntschaft mit dem nie erwachsen werden wollenden Bewohner von Nimmerland machen, nimmt er sie auf eine abenteuerliche Reise in seine paradiesische Heimat mit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Sumpter (Peter Pan) Jason Isaacs (Mr. Darling / Käpt'n Hook) Lynn Redgrave (Tante Millicent) Richard Briers (Smee) Olivia Williams (Mrs. Darling) Geoffrey Palmer (Sir Edward Quiller Couch) Harry Newell (John Darling) Originaltitel: Peter Pan Regie: P. J. Hogan Drehbuch: P. J. Hogan, Michael Goldenberg Kamera: Donald McAlpine Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12

