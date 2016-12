ORF 1 10:15 bis 11:50 Komödie Umständlich verliebt USA 2010 Untertitel Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Charmante, unterhaltsame Komödie mit Starbesetzung. Jason Bateman ('Kill the Boss 1 & 2', demnächst mit "The Gift" in den Kinos) macht als neurotischer bester Freund bei Jennifer Anistons ('Kill the Boss 1 & 2', 'Wir sind die Millers') künstlicher Befruchtung einen Strich durch die Rechnung. Sieben Jahre später hat ihr Sohn auffällig viele Gemeinsamkeiten mit ihm. Jetzt herrscht Erklärungsbedarf! Jeff Goldblum als dreifach geschiedener Beziehungsratgeber und Juliette Lewis als durchgeknallte Freundin garantieren turbulenten Spaß der Extraklasse!Kassie und Wally sind beste Freunde. Jetzt, mit 40, will Kassie ihren Kinderwunsch erfüllen. Neurotiker Wally sieht sich zwar als perfekten Partner, Kassie entscheidet sich bei der Wahl des Samenspenders aber für den gutaussehenden Roland. Bei Kassies "Befruchtungsparty" ertränkt Wally seinen Kummer im Alkohol. Sturzbetrunken tauscht er den Inhalt des Samenbehälters mit eigenem genetischen Material aus. Sieben Jahre später kommt Kassie mit Sohn Sebastian zurück nach New York. Wally ahnt, dass der Bub sein Sohn ist. Wie aber soll er die Sache seiner geliebten Kassie erklären? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Bateman (Wally Mars) Jennifer Aniston (Kassie Larson) Jeff Goldblum (Leonard) Juliette Lewis (Debbie) Todd Louiso (Artie) Scott Elrod (Declan) Patrick Wilson (Roland) Originaltitel: The Switch Regie: Josh Gordon, Will Speck Drehbuch: Allan Loeb Kamera: Jess Hall Musik: Alex Wurman Altersempfehlung: ab 12