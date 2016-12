ORF 1 01:00 bis 02:35 Actionfilm Drive USA 2011 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Actionreicher Neo-Noir-Thriller. Atemberaubend souverän erzähltes Hollywood-Debüt des dänischen Regisseurs Nicolas Winding Refn ('Pusher', 'Valhalla Rising', 'Only God Forgives'), das ihm in Cannes den Preis für die beste Regie einbrachte. Ryan Gosling ('La La Land', 'Crazy. Stupid. Love.') stürzt sich mit vollstem Körpereinsatz in optisch überwältigende Verfolgungsjagden und macht auch in poetisch-stillen Momenten beste Figur.Tagsüber führt der "Driver" als Stuntman in Hollywood ein unauffälliges Leben. Nachts erledigt er Aufträge für die Mafia und stellt dabei sein halsbrecherisches Können als Fahrer von Fluchtautos unter Beweis. Eines Tages verliebt er sich in Irene, die mit ihrem Sohn im Apartment nebenan wohnt. Als deren Mann Standard aus dem Gefängnis zurückkehrt und bedroht wird, erklärt er sich Irene zuliebe bereit für einen gemeinsamen Coup. Der geht jedoch gründlich schief. Jetzt heißt es für den 'Driver', schneller zu sein als seine gnadenlosen Verfolger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Gosling (Driver) Carey Mulligan (Irene) Ron Perlman (Nino) Bryan Cranston (Shannon) Albert Brooks (Bernie Rose) Oscar Isaac (Standard) Christina Hendricks (Blanche) Originaltitel: Drive Regie: Nicolas Winding Refn Drehbuch: Hossein Amini Kamera: Newton Thomas Sigel Musik: Cliff Martinez Altersempfehlung: ab 18