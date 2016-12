ORF 1 23:35 bis 01:15 Thriller Broken City - Stadt des Verbrechens USA 2013 Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Hochkarätig besetzter, routiniert inszenierter Thriller von Allen Hughes ('From Hell', 'The Book of Eli'). Mark Wahlberg wird als Privatdetektiv von Russell Crowe beauftragt, zu klären, ob dessen Frau Catherine Zeta-Jones eine Liebesaffäre hat. Ein Auftrag, der ihn tief in ein politisches Komplott um das Amt des New Yorker Bürgermeisters schlittern lässt. Spannung bis zur letzten Minute!New York, vor der Wahl des Bürgermeisters. Amtsinhaber Nicolas Hostetler ruft Privatdetektiv Billy Taggart zu sich. Vor sieben Jahren hat er Beweise verschwinden lassen, die Billy in einem Mordfall schwer belastet hätten. Billy musste so zwar den Polizeidienst quittieren, blieb aber straffrei. Jetzt bietet Hostetter Billy 50.000 Dollar, um seine Ehefrau Cathleen zu beschatten und sie der Untreue zu überführen. Als sich deren vermeintlicher Liebhaber als Wahlkampfmanager von Hostetlers Kontrahenten herausstellt, ist Billy bereits tief in ein diabolisches Komplott verstrickt.98.30(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Wahlberg (Billy Taggart) Russell Crowe (Bürgermeister Hostetler) Catherine Zeta-Jones (Cathleen Hostetler) Jeffrey Wright (Carl Fairbanks) Barry Pepper (Jack Valliant) Alona Tal (Katy Bradshaw) Natalie Martinez (Natalie Barrow) Originaltitel: Broken City Regie: Allen Hughes Drehbuch: Brian Tucker Kamera: Ben Seresin Musik: Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne Altersempfehlung: ab 12