kabel eins 22:15 bis 00:20 Magazin Abenteuer Leben am Sonntag Umbaustress im Super-Wellness-Tempel in Euskirchen D 2016 HDTV Merken Obwohl in Deutschland vielerorts öffentliche Bäder schließen, entsteht in der nordrhein-westfälischen Provinz - in Euskirchen - ein neuer Wellness-Tempel der Superlative. Ein Tempel für die Ewigkeit soll es werden - Marmor überall, 2.100 Quadratmeter Poolfläche mit vier Poolbars, 50 Sprudelliegen und als Herzstück einen großen Saunabereich. Abenteuer Leben hat den Bau des Super-Wellness-Tempels begleitet. Und: Mythos Schlaf In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Türck Originaltitel: Abenteuer Leben am Sonntag

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 350 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 165 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:50

Seit 110 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 80 Min.