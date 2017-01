BonGusto 20:15 bis 20:45 Magazin meine Familie & ich TV: Gastspiel ...mit Alexandra Lang D 2011 Merken In dieser Folge mit Alexandra Lang: Chefkoch Jörg Götte bekommt heute zuckersüßen Besuch. Alexandra Lang, Patissière des Jahres 2010 und damit die erste Frau in der Dessertwelt der Männer mit dieser Auszeichnung, verwöhnt Jörg mit filigranen Leckereien und optischen Genüssen. Die 25jährige zeigt auf natürlich sympathische Weise, warum die Nachspeise das absolute i-Tüpfelchen eines Menüs sein sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: meine Familie & ich TV: Gastspiel