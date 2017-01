ARTE 22:40 bis 00:40 Drama Meine Seele für deine Freiheit F 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Irgendwo an der Côte d'Azur in einem Umfeld gesellschaftlicher Außenseiter: Frédi lebt mit seinem Vater in einer Wohnwagensiedlung. Nach dem Tod seiner Mutter sieht er sich mit einer von ihr vererbten Gabe konfrontiert: Seine Hände können heilen. Zunächst will er nichts davon wissen. Doch als er mit seiner Harley einen kleinen Jungen anfährt, versucht er alles, damit dieser aus dem Koma erwacht. Nach und nach beginnt er, seine Gabe zu akzeptieren, auch wenn sie ihm Rätsel aufgibt. Frédi gelingt es, sowohl physisch als auch psychisch Kranke zu heilen. Rasch sprechen sich die Wunderheilungen herum, und Frédis Hilfe wird zunehmend in Anspruch genommen. Eines Tages begegnet er Nina und spürt die sie umgebende Traurigkeit. Denn Nina ist Alkoholikerin und kurz davor, Selbstmord zu begehen. Sie schwankt von Bar zu Bar und trinkt ein Champagnerglas nach dem anderen. Frédi wird von ihr regelrecht magisch angezogen. Eine Liebesbeziehung zwischen den beiden beginnt. Und Frédi stellt allmählich fest, dass er sich selbst heilt, indem er Nina hilft. Denn Frédi sehnt sich nach körperlicher Nähe, ist er doch ständig für andere da, um ihnen zu helfen. Kann Frédi Nina vor einem Selbstmord bewahren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grégory Gadebois (Frédi) Céline Sallette (Nina) Jean-Pierre Darroussin (Frédis Vater) Marie Payen (Josiane) Philippe Rebbot (Nanar) Originaltitel: Mon âme par toi guérie Regie: François Dupeyron Drehbuch: François Dupeyron Kamera: Yves Angelo Musik: Nina Hagen, Roman Reg, Vanupié, The Swingsons