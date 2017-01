DR Kultur 21:30 bis 22:30 Sonstiges "Auris Interna" Merken "Man hat in der Weser, Elbe und in anderen großen Flüssen gegen ihre Mündung zu bei ruhigem Wasser und heiterem Himmel ein Geräusch wahrgenommen." Dieses besondere Geräusch fasziniert Immanuel Kant so sehr, dass er sich damit sogar in seinen Vorlesungen zur physischen Geografie beschäftigt. Kant und seine Zeitgenossen wurden vielleicht auch deshalb so von diesem Wasser-Geräusch angezogen, weil wir Menschen das Gehör von den Fischen geerbt haben. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Jan Aiko zur Eck, Herbert Backes, Monika Bagdonaite, Andreas Bayer, Catherine Bioche-Schwamborn, Armin Schmitt, Katharina Bihler, Stefan Scheib Regie: Katharina Bihler Musik: Stefan Scheib