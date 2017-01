BR Fernsehen 20:15 bis 21:00 Dokumentation Bayern! Im Osten D 2013 2017-01-11 04:20 Untertitel Merken Der Wildbiologe Marco Heurich hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, das Verhalten der Luchse im Nationalpark Bayerischer Wald zu erforschen. Er möchte nicht nur die Luchse schützen, sondern auch die Bevölkerung aufklären, denn immer noch werden Luchse illegal gejagt. Marco Heurich setzt sich für einen Luchskorridor ein, der weit über den Bayerischen Wald und den Böhmerwald hinausgeht. Es sieht aus wie in einer Hexenküche, wenn Dominik Grötsch am hell lodernden Feuer seiner schweißtreibenden Tätigkeit nachgeht. Er ist Glasmacher in Waldsassen und beherrscht eine jahrhundertealte Handwerkskunst. Derzeit arbeitet er an einer Glasplatte für die renommierte Künstlerin Kiki Smith aus New York. Die Glashütte kann über 5.000 Farbtöne produzieren und zieht mit diesem selten gewordenem Wissen Auftraggeber aus der ganzen Welt an. Seit Jahren arbeitet der Bariton Thomas Bauer daran, einen Traum zu verwirklichen. Er will den Bayerischen Wald zu einem Treffpunkt für Künstler aus der ganzen Welt machen und durch Musik Grenzen überwinden. Alles deutet darauf hin, dass der Visionär in Eigeninitiative schafft, was vielen Städten und Metropolen nicht gelingen will: den Bau eines eigenen Konzertsaals in der niederbayerischen 2.000-Seelen Gemeinde Blaibach. Der promovierte Historiker Josef Löffl hat es sich zum Ziel gesetzt, das Leben der Römer in Bayern zu erforschen. Der Althistoriker hat sich der Experimentellen Archäologie verschrieben und macht gemeinsam mit Anthropologen und Sportwissenschaftlern ein Experiment, das Erkenntnisse über die Kampfbedingungen von Gladiatoren bringen soll. Das Kastell Abusina nahe Regensburg, in dem einst römische Soldaten stationiert waren, verwandelt sich in eine Arena. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bayern!