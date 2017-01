Silverline 20:15 bis 22:05 Drama Screwed - Krieg im Knast GB 2011 20 40 60 80 100 Merken Soldat Sam kehrt aus der Hölle des Irak-Krieges nach Hause zurück und will ein neues Leben anfangen. Ein neuer Job wird es sein, als Gefängniswärter im einem der härtesten Gefängnisse des Landes zu arbeiten. Im Knastalltag wird mit ganz anderen Bandagen gearbeitet, denn die Gefangenen sind allesamt knallharte Jungs. Und bald erkennt Sam, dass sich die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen, denn auch unter seinen Kollegen sind Erpressung und Drogen keine Unbekannten. Sam gerät in einen gefährlichen Sog von Macht und Intrigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James D'Arcy (Sam) Noel Clarke (Truman) Frank Harper (Deano) Kate Magowan (Danielle) Jamie Foreman (Rumpole) Doug Allen (Steadman) Ray Panthaki (Neil) Originaltitel: Screwed Regie: Reg Traviss Drehbuch: Ronnie Thompson, Colin Butts Musik: George Kallis Altersempfehlung: ab 18