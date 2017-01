n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Notfall am Himmel - Flugzeug in Not GB 2015 2017-01-11 00:10 16:9 HDTV Merken Trotz präziser Vorhersagen und Radarsysteme - das Wetter lässt sich nicht kontrollieren. Es passiert immer wieder, dass ein Flugzeug voller Menschen in einen Sturm oder ein Gewitter gerät. Leider führt solch ein Vorfall meist zum Absturz und fordert viele Leben. Die n-tv Dokumentation zeigt, dass sich die Natur nicht kontrollieren lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terror in the Skies