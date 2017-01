TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap My Giant Life - Die Welt von oben Großeinsatz für die Liebe USA 2016 Merken Der arbeitslose Bryan überrascht seine Ehefrau mit einem neuen Jobangebot, das ihr finanziell angespanntes Leben für immer verändern könnte. Doch wenn Haleigh mit ihm dafür in eine andere Stadt zieht, müsste die 2,06 Meter große Frau ihre Volleyball-Karriere aufgeben. Lexie, die kurz vor der Hochzeit mit ihrem Fernbeziehungs-Verlobten Harrisons steht, hat echte Probleme ein Brautkleid zu finden. Mit ihren 1,99 passt sie in keine Robe. Und Lindsay sucht ein Medium auf, um sich beraten zu lassen, ob sie ihre Laufbahn als Wrestlerin neu starten sollte. Dann beweist sie in einer Bar, dass große Mädchen sehr viel Alkohol vertragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Giant Life