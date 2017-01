RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Verachtet USA 2006 2017-01-11 01:10 HDTV Merken Die 16-jährige Jessica DeLay wird vergewaltigt und verstümmelt aufgefunden. Wie durch ein Wunder überlebt sie den Überfall und der zuvor abgeschnittene Finger kann wieder angenäht werden. Die Ermittlungen im Umfeld des Mädchens laufen sofort auf Hochtouren. Unter Verdacht geraten bald die beiden farbigen Jugendlichen Kenny und Mia Bixton. Deren Bruder Rudi ist zuvor brutal zusammengeschlagen worden und Mia hat seine Baseballmütze bei Jessica gesehen. Die ganze Familie Bixton ist stark übergewichtig. Es stellt sich heraus, dass Jessica und ihr Freund, Tommy Strahan, Rudi auf einer Parkbank brutal zusammengeschlagen haben. Jessica war früher beinahe so dick wie Rudi und hat seither einen richtigen Hass auf dicke Menschen. Doch der gewiefte Anwalt von Tommy bekommt seinen Mandanten frei. Gerade als Tommy das Revier verlassen will, wird er vor den Augen der Polizei erschossen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Richard Belzer (Detective John Munch) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Diane Neal (Casey Novak) B.D. Wong (Dr. George Huang) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Juan José Campanella Drehbuch: Dick Wolf, Patrick Harbinson Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16