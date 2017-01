RTL Passion 20:15 bis 21:00 Serien Mistresses Ungleiche Paare USA, GB 2015 2017-01-11 23:05 Merken Eigentlich soll Joss bei der großen Modenschau von Calista helfen, doch als sie von Calistas plötzlichem Erscheinen in der "Wunderbar" erfährt, ist sie verunsichert. In der "Wunderbar" soll Harry für ein Foto-Shooting in sexy Unterwäsche schlüpfen. Karen entscheidet sich für die komplizierte Knochenmarkspende - und erfährt mehr über Dr. Adams, als sie wollte. April soll 200.000 US-Dollar der bereits ausgezahlten Lebensversicherung zurückgeben und engagiert eine Rechtsanwältin: Savis ehemalige, berüchtigte Kollegin Toni (Rebeka Montoya, 'Anger Management'). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jes Macallan (Josslyn Carver) Rochelle Aytes (April Malloy) Yunjin Kim (Karen Kim) Brett Tucker (Harry Davis) Jennifer Esposito (Calista Raines) Rob Mayes (Mark) Noam Jenkins (Luca) Originaltitel: Mistresses Regie: John Scott Drehbuch: Melissa Carter Kamera: Joe Pennella Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12