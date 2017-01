Tele 5 22:25 bis 00:20 Drama An American Crime USA 2007 2017-01-11 03:55 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Im Jahre 1965 und ohne lange nachzudenken überlässt ein reisender Schausteller seine beiden Teenagertöchter Sylvia und Jennie für eine geringe finanzielle Aufwandsentschädigung in der Obhut der trinkfreudigen, mental unstabilen Unterschichthausfrau Gertrude Baniszweski, ihrerseits Mutter einer siebenköpfigen Kinderschar. Schon kurz darauf beginnen die Baniszweskis geschlossen, besonders Sylvia zu quälen. Die anfänglichen Schläge und Demütigungen steigern sich zu Freiheitsberaubung, Folter, Mord. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Catherine Keener (Gertrude Baniszewski) Ellen Page (Sylvia Likens) Hayley McFarland (Jennie Likens) Nick Searcy (Lester Likens) Romy Rosemont (Betty Likens) Ari Graynor (Paula Baniszewski) Scout Taylor-Compton (Stephanie Baniszewski) Originaltitel: An American Crime Regie: Tommy O'Haver Drehbuch: Tommy O'Haver, Irene Turner Kamera: Byron Shah Musik: Alan Ari Lazar Altersempfehlung: ab 16