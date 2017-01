SWR 22:00 bis 23:30 Krimi Tatort Bienzle und der Tod im Teig D 2003 Dolby Untertitel 16:9 Merken Als Bienzle frühmorgens auf dem Rückweg von einer Tagung durch ein Dorf auf der Alb fährt, sieht er in einer Bäckerei schon Licht. Beim Bäckermeister bekommt Bienzle die ersten frischen Brezeln des Tages. Weil er seinen Geldbeutel liegen gelassen hat, kehrt er noch einmal um. Sein zweiter Besuch in der Bäckerei ist allerdings weniger erfreulich: Er findet den Bäcker, vornüber gebeugt in seinen Teigbottich, erstickt. Wider Willen wird er in dem Dorf zum Chefermittler bestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dietz Werner Steck (Hauptkommissar Ernst Bienzle) Rüdiger Wandel (Günter Gächter) Rita Russek (Hannelore Schmiedinger) Pamela Knaack (Kathrin Grabosch) Christof Arnold (Maik Grabosch) Franz Viehmann (Fred Grabosch) Felicitas Woll (Maruschka Steinborn) Originaltitel: Tatort Regie: Hartmut Griesmayr Drehbuch: Felix Huby Kamera: Hans-Jörg Allgeier Musik: Joe Mubare