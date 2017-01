SWR 20:15 bis 21:00 Reportage betrifft Türkei - Niedergang eines Ferienparadieses D 2016 2017-01-11 04:00 16:9 HDTV Merken Die Türkei, das ehemalige Ferienparadies für Millionen deutsche Touristen, ist nicht mehr das Land der Badestrände und der Sehenswürdigkeiten, sondern ein Krisengebiet. Flüchtlinge, Terroranschläge, Putschversuch, Erdogans Regime - ein Land im Ausnahmezustand. "betrifft" geht der Frage nach, welche Auswirkungen das auf die Türkei hat und wie es die Menschen in der Türkei trifft, die vom Tourismus leben. Die "betrifft"-Autoren besuchen die Urlaubsorte an der Küste und Istanbul, die Metropole am Bosporus. Immer neue Terroranschläge mit über 100 Toten im letzten Jahr haben den Tourismus zum Erliegen gebracht. Nicht anders in Antalya. Schon vor dem Putschversuch waren die Buchungen um 40 Prozent eingebrochen. In der kommenden Sommersaison werden viele Hotels geschlossen bleiben und manche gehen sogar pleite. Wie agieren die Menschen vor Ort? Wie ergeht es denen, die im Tourismus arbeiten? Welche Möglichkeiten haben sie? Schließlich führt die Reise an die türkische Ägäis-Küste. Dort warten Zehntausende Flüchtlinge auf das Scheitern des Flüchtlingsdeals, wollen weiter nach Europa. Auch hier will niemand mehr Urlaub machen. Der Tourismus in der Türkei bricht zusammen. Dabei hat der Tourismus einen enormen Stellenwert in der türkischen Wirtschaft: Ein Großteil der Türken lebt davon. Die Folge: Arbeitslosigkeit und Armut für Millionen Menschen, die in der Tourismusindustrie arbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: betrifft Regie: Johannes Höflich/Jo Angerer