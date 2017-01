ONE 20:15 bis 21:00 SciFi-Serie Doctor Who Hexenkunst GB 2015 2017-01-11 22:45 Stereo 16:9 Neue Folge Merken Der Planet Skaro, die Heimat des grausamen Dalek-Imperiums, ist der momentane Aufenthaltsort des Doktors. In dieser unwirtlichen Gegend ist der Zeitreisende auf sich selbst zurück geworfen, weil er sowohl auf den Schallschraubenzieher als auch auf die TARDIS verzichten muss. Nach einem eher freudlichen Gespräch mit Davros wird er leichtsinnig und begeht einen verhängnisvollen Fehler. Kann Clara ihn in der schnell verrinnenden Zeit noch retten? (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna Coleman (Clara) Michelle Gomez (Missy) Jami Reid-Quarrell (Colony Sarff) Julian Bleach (Davros) Joey Price (Boy) Nicholas Briggs (Dalek) Originaltitel: Doctor Who Regie: Hettie MacDonald Drehbuch: Steven Moffat Kamera: Ali Asad