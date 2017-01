RBB 23:45 bis 01:15 Drama Utta Danella - Das Familiengeheimnis D 2004 Nach einer Erzählung von Utta Danella HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der erste Familienbesuch seit Jahren nimmt für Jakob eine unerfreuliche Wendung, als er seine Frau Madlon bei einem Seitensprung ertappt. Auch die Begegnung mit seiner unnahbaren Mutter Jona reißt alte Wunden auf, und so will Jakob möglichst schnell wieder abreisen, doch die überraschende Erkrankung seines Vaters hält ihn zurück. Am Krankenbett beginnt das Eis zwischen Jona und ihrem Sohn zu tauen. Jakob erfährt von dem dunklen Geheimnis, das wie ein Schatten über seiner Familie liegt. Gleich der erste Besuch, den Jakob Goltz (Hardy Krüger jr.) seiner Mutter Jona (Christiane Hörbiger) auf dem Gutshof am anderen Seeufer abstattet, endet mit einem Schock: Jakob ertappt seine Frau Madlon (Dennenesch Zoudé) beim Seitensprung mit Jona's Gutsverwalter Rudolf (Gerd Silberbauer). In einem Krisengespräch kommen Jakob und Madlon jedoch überein, dass ihre Vernunftehe trotz allem noch zu retten ist. Dabei geht es Madlon auch um Jona: Sie will ihrer Schwiegermutter nicht den Verwalter und besten Freund wegnehmen, denn ein gemeinsames Leben unter einem Dach kann es nicht geben. Eine stürmische Nacht, die Jakob als Reaktion auf Madlons Seitensprung mit der bezaubernden, aber 13 Jahre jüngeren Clarissa (Stephanie Kellner) verbrachte, tut er im Nachhinein als Ausrutscher ab. Clarissa kämpft jedoch mit aller Macht um Jakob, der vor seinen Gefühlen davonläuft. In Hamburg will er einen neuen Job annehmen und ist mit Madlon bereits auf dem Sprung - da erleidet sein Vater Carl Ludwig (Franz Buchrieser) einen Schlaganfall. Als Jona Tag und Nacht am Krankenbett ihres im Koma liegenden Mannes wacht, erlebt Jakob zum ersten Mal, wie sehr seine kühle, unnahbare Mutter liebt und leidet. Langsam kommen sich beide näher, und Jakob erfährt endlich das traurige Geheimnis: Als Kind konnte Jona nicht verhindern, dass ihr kleiner Stiefbruder Fritz im Bodensee ertrank. Seither quälen sie Schuldgefühle und die Angst, dass sie denen, die ihr nahe stehen, nur Unglück bringt. So hat sie sich von allen, die sie liebt, zurückgezogen in eine Parallelwelt am anderen Seeufer. Als Carl Ludwig aus dem Koma erwacht, stehen einige Entscheidungen an. "Utta Danella - Das Familiengeheimnis" ist ein gefühlvoll inszeniertes und prachtvoll ausgestattetes Familienmelodram. Die Hauptrollen sind glänzend besetzt mit Christiane Hörbiger, Hardy Krüger jr., Dennenesch Zoudé, Franz Buchrieser, Gerd Silberbauer und Stephanie Kellner. Regie führte Heidi Kranz, Christiane Sadlo schrieb das Drehbuch nach Motiven des Erfolgsromans "Jakobs Frauen" von Utta Danella. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Hörbiger (Jona Goltz) Franz Buchrieser (Carl Ludwig Goltz) Dennenesch Zoudé (Madlon Goltz) Stephanie Kellner (Clarissa Bornemann) Hardy Krüger Jr. (Jakob Goltz) Johanna Christine Gehlen (Imma Bornemann) Gerd Silberbauer (Rudolf Moosbacher) Originaltitel: Utta Danella: Das Familiengeheimnis Regie: Heidi Kranz Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Marc Prill Musik: Robert Schulte-Hemming, Jens Langbein Altersempfehlung: ab 12