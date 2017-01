Sat.1 20:15 bis 22:30 Reportage 15 Dinge, die Sie über Diäten wissen müssen D 2017 HDTV Merken Von Pülverchen über Crash-Diäten bis hin zu Schlankheitspillen: Das Angebot an Diätprodukten ist riesig. Doch was hilft wirklich, und wovon sollte man lieber die Finger lassen? Wie kann man gesund abnehmen? Und wie lässt sich der Jojo-Effekt vermeiden? Das Prime-Time-Ranking klärt die häufigsten Irrtümer rund um das Thema Abnehmen auf und gibt auf Basis von Expertentipps und Selbstversuchen das perfekte Handwerkszeug für den Start in ein schlankes Jahr 2017. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 15 Dinge, die Sie über Diäten wissen müssen