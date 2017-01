National Geographic Wildlife 20:15 bis 21:00 Dokumentation Der unglaubliche Dr. Pol Chubby Bunny USA 2014 2017-01-12 05:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Pol-Klinik ist voll bis unters Dach mit tierischen Patienten. Neben einem Minischwein wären da beispielsweise ein Riesenkaninchen, eine trächtige Hündin und eine verletzte Henne. Und dann bekommt Dr. Pol auch noch unterwarteten Besuch: Als die verwaiste Deutsche Dogge Douglas in seine Praxis gebracht wird, kann der tierverrückte Veterinär ihrem treuen Welpenblick nicht widerstehen und nimmt sie prompt auf. Doch die Integration erfordert einige Anstrengung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Incredible Dr. Pol