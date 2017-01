National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Amerikas heiße Grenze Im Dunst des Verbrechens USA 2009 2017-01-12 09:15 Dolby 16:9 Merken Bei San Diego wird die Grenze zwischen den USA und Mexiko zu Lande und aus der Luft strengstens bewacht. Hauptziel der Grenzbeamten ist es, Schmuggel und illegale Einwanderung zu unterbinden. "Amerikas heiße Grenze" zeigt spektakuläre Beispiele von illegalen Grenzübertritten, die nicht selten an die Zeiten der Berliner Mauer erinnern. So entdecken die US-Grenzer 30 Menschen, die sich im Anhänger eines Traktors versteckt haben. Ein anderes Mal agieren die Beamten in dichtestem Nebel auf der Suche nach Flüchtlingen. Schließlich entdecken sie ebenfalls in einem Anhänger mehrere Hundert Kilogramm Marihuana. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Border