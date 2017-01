TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Tante Charity USA 2013 16:9 Merken Max und Caroline bekommen einen Räumungsbescheid für ihren Laden. Die Freundinnen haben nicht jeden Monat ihre Miete gezahlt - droht ihrem Cupcake-Geschäft nun das Aus? Sie dürfen bleiben, wenn sie sechs Monate im Voraus zahlen, doch diese Summe können die beiden nicht aufbringen. Als Max die Räumlichkeiten schon verkaufen will, hat Caroline eine andere Idee: Sie will ihre Tante Charity um Hilfe bitten. Doch die stinkreiche Unternehmerin ist alles andere als hilfsbereit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Missi Pyle (Tante Charity) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Fred Savage Drehbuch: Morgan Murphy Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 12